США о возможном признании Россией "ЛДНР": потребует быстрого и твердого ответа

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на обращение Государственной Думы к президенту РФ Владимиру Путину по "ЛДНР". Глава Госдепартамента заявил, что признание независимости так называемых "республик" станет грубым нарушением международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена, опубликованное на сайте Госдепа .

"Одобрение Кремлем этого обращения будет равносильно полному отказу российского правительства от своих обязательств по минским соглашениям, которые определяют процесс политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей украинского Донбасса, которые контролируются Россией", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Россия с 2014 года руководит своими политическими марионетками в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Принятие резолюции о признании независимости этих регионов еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины и станет грубым нарушением международного права.

Кроме того, это решение поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать искать дипломатический путь урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Оно потребует быстрого и твердого ответа со стороны США в координации с союзниками и партнерами", - подчеркнул Блинкен.