США о возможном признании Россией "ЛДНР": потребует быстрого и твердого ответа
Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на обращение Государственной Думы к президенту РФ Владимиру Путину по "ЛДНР". Глава Госдепартамента заявил, что признание независимости так называемых "республик" станет грубым нарушением международного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена, опубликованное на сайте Госдепа.
"Одобрение Кремлем этого обращения будет равносильно полному отказу российского правительства от своих обязательств по минским соглашениям, которые определяют процесс политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей украинского Донбасса, которые контролируются Россией", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Россия с 2014 года руководит своими политическими марионетками в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Принятие резолюции о признании независимости этих регионов еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины и станет грубым нарушением международного права.
Кроме того, это решение поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать искать дипломатический путь урегулирования конфликта на востоке Украины.
"Оно потребует быстрого и твердого ответа со стороны США в координации с союзниками и партнерами", - подчеркнул Блинкен.
Напомним, Госдума РФ 15 февраля поддержала обращение к Путину о признании "ЛДНР".
Отметим, решение Госдумы осудили в НАТО, Франция, Литва и других европейских странах.
В Министерстве иностранных дел Украины возможное признание Россией "ЛНДР" назвали сознательным выходом из минских соглашений.