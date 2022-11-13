Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили за тиждень на півдні
Українські військові звільнили 179 населених пунктів на правому березі Дніпра протягом тижня. Було деокуповано більше 4,5 тисяч квадратних кілометрів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
Наразі на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи, у тому числі розмінувальні.
При цьому російські окупанти не припиняють обстрілів позицій українських підрозділів та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, а також ведуть повітряну розвідку.
Окупанти продовжують завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів.
Загарбники також продовжують оборонні дії та облаштування фортифікаційних споруд на лівому березі Дніпра.
Нагадаємо, президент України Володимира Зеленського українські військові встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області протягом останніх днів.
Окрім того, мешканців Херсона просять завтра не наближатися до центральної частини міста через роботи з розмінування.
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