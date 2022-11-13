У центрі Стамбулу стався вибух, багато поранених, є жертви

У центрі Стамбулу на одній з найпопулярніших пішохідних вулиць Істикляль стався вибух. Внаслідок інциденту багато людей отримали поранення, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке інформаційне телебачення NTV.

Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.

Тим часом телеканал CNN Türk повідомляє про 11 поранених.

#BREAKING

An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street.#aamajnews pic.twitter.com/UNsTVjcyfx — Aamaj News English (@aamajnews_EN) November 13, 2022

Відомо, що десятки машин швидкої допомоги були направлені до місця інциденту після вибуху, район оточили правоохоронці.

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM — ELINT News (@ELINTNews) November 13, 2022

Мережею вже шириться ймовірний момент вибуху в турецькому місті.

З офіційною заявою вже виступила місцева влада, стало відомо про загиблих.