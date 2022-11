У центрі Стамбулу стався вибух, багато поранених, є жертви

Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.

Тим часом телеканал CNN Türk повідомляє про 11 поранених.

#BREAKING An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street. #aamajnews pic.twitter.com/UNsTVjcyfx

Відомо, що десятки машин швидкої допомоги були направлені до місця інциденту після вибуху, район оточили правоохоронці.

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM