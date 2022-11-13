У центрі Стамбулу стався вибух, багато поранених, є жертви
У центрі Стамбулу на одній з найпопулярніших пішохідних вулиць Істикляль стався вибух. Внаслідок інциденту багато людей отримали поранення, є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке інформаційне телебачення NTV.
Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.
Тим часом телеканал CNN Türk повідомляє про 11 поранених.
#BREAKING— Aamaj News English (@aamajnews_EN) November 13, 2022
An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street.#aamajnews pic.twitter.com/UNsTVjcyfx
Відомо, що десятки машин швидкої допомоги були направлені до місця інциденту після вибуху, район оточили правоохоронці.
#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM— ELINT News (@ELINTNews) November 13, 2022
Мережею вже шириться ймовірний момент вибуху в турецькому місті.
З офіційною заявою вже виступила місцева влада, стало відомо про загиблих.
"Сьогодні близько 16:20 на вулиці Істикляль стався вибух. Наша поліція, медичні служби, пожежники були направлені на місце події. Є жертви та поранені. Про подробиці буде повідомлено громадськості згодом", - сказав губернатор Стамбула Алі Єрлікая.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в турецькому Стамбулі сталася пожежа у 24-поверховому житловому будинку.
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