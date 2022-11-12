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В Херсон повернулася поліція: зачистка міста триває

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Херсон, Субота 12 листопада 2022 15:51
В Херсон повернулася поліція: зачистка міста триває Фото: до Херсона повернулася поліція (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Національна поліція України повернулася в Херсон. Близько 200 поліцейських уже працюють у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Нацполіції Ігоря Клименка.

За його словами, навколо території Херсона виставлено блокпости. Поліція вже фіксує злочини російських окупантів.

Крім того, у місті над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів працюють 10 груп вибухотехніків.

"Просимо місцевих жителів дотримуватись певних правил, обережно пересуватися містом і не чіпати підозрілих предметів. Якщо виявили такий, обов'язково повідомте про це правоохоронцям. Водночас звертаємося до громадян, які виїхали з Херсона: не поспішайте повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи", - зазначив Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсоні під час розмінування однієї з адміністративних будівель було поранено поліцейського сапера.

Що відомо на даний момент про те , що відбувається в Херсонській області -- читайте унашому матеріалі.

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