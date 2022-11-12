У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Фото: У Черкаській області пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Черкаській області ввечері 12 листопада пролунали вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, звуки чули близько 23:47 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
Нагадаємо, 12 листопада вечері в Харкові пролунало кілька вибухів. У області було оголошено повітряну тривогу.
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