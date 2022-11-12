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У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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Субота 12 листопада 2022 23:54
У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи Фото: У Черкаській області пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Черкаській області ввечері 12 листопада пролунали вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, звуки чули близько 23:47 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, 12 листопада вечері в Харкові пролунало кілька вибухів. У області було оголошено повітряну тривогу.

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