США готують новий пакет військової допомоги для України

США вже розпочали підготовку нового пакету військової допомоги Україні, який анонсують у найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

За його словами, Сполучені Штати Америки й надалі зберігатимуть стабільність у питанні надання Україні військової допомоги.

"Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший у найближчі кілька тижнів", - зазначив Салліван.

Він також додав, що пакет допомоги буде приблизно того ж обсягу, що й попередні.

При цьому Салліван наголосив, що Білий дім проводить консультації з Конгресом щодо додаткових ресурсів на наступний рік.