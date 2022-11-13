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США готують новий пакет військової допомоги для України

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Вашингтон, Неділя 13 листопада 2022 19:34
США готують новий пакет військової допомоги для України Фото: Джейк Салліван, радник президента США з нацбезпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США вже розпочали підготовку нового пакету військової допомоги Україні, який анонсують у найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

За його словами, Сполучені Штати Америки й надалі зберігатимуть стабільність у питанні надання Україні військової допомоги.

"Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший у найближчі кілька тижнів", - зазначив Салліван.

Він також додав, що пакет допомоги буде приблизно того ж обсягу, що й попередні.

При цьому Салліван наголосив, що Білий дім проводить консультації з Конгресом щодо додаткових ресурсів на наступний рік.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що США оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України. Збройним силам України передадуть додаткові ракети для систем протиповітряної оборони.

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