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У Міноборони назвали імена командувачів, які керують контрнаступом ЗСУ на півдні

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Україна, Субота 12 листопада 2022 15:24
У Міноборони назвали імена командувачів, які керують контрнаступом ЗСУ на півдні Фото: у Міноборони назвали імена командувачів, які керують звільненням півдня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Контрнаступом ЗСУ на півдні нашої країни, під час якого звільняють окуповані території, керують четверо бригадних генералів та генерал-майор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою", - зазначила вона.

Маляр заявила, що контрнаступом на півдні керують:

  • бригадний генерал Олександр Тарнавський;
  • генерал-майор Андрій Ковальчук;
  • бригадний генерал Андрій Грицьков;
  • бригадний генерал Михайло Драпатий;
  • бригадний генерал Андрій Гнатов.

Заступниця міністра оборони також опублікувала фото українських командувачів.

У Міноборони назвали імена командувачів, які керують контрнаступом ЗСУ на півдні

Фото: у Міноборони назвали імена командувачів, які керують звільненням півдня (t.me/annamaliar)

Нагадаємо, українські військові звільнили на півдні вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.

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