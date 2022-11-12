У Міноборони назвали імена командувачів, які керують контрнаступом ЗСУ на півдні

Контрнаступом ЗСУ на півдні нашої країни, під час якого звільняють окуповані території, керують четверо бригадних генералів та генерал-майор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою", - зазначила вона. Маляр заявила, що контрнаступом на півдні керують: бригадний генерал Олександр Тарнавський;

генерал-майор Андрій Ковальчук;

бригадний генерал Андрій Грицьков;

бригадний генерал Михайло Драпатий;

бригадний генерал Андрій Гнатов. Заступниця міністра оборони також опублікувала фото українських командувачів. Фото: у Міноборони назвали імена командувачів, які керують звільненням півдня (t.me/annamaliar)