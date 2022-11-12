У Міноборони назвали імена командувачів, які керують контрнаступом ЗСУ на півдні
Контрнаступом ЗСУ на півдні нашої країни, під час якого звільняють окуповані території, керують четверо бригадних генералів та генерал-майор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.
"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою", - зазначила вона.
Маляр заявила, що контрнаступом на півдні керують:
- бригадний генерал Олександр Тарнавський;
- генерал-майор Андрій Ковальчук;
- бригадний генерал Андрій Грицьков;
- бригадний генерал Михайло Драпатий;
- бригадний генерал Андрій Гнатов.
Заступниця міністра оборони також опублікувала фото українських командувачів.
Фото: у Міноборони назвали імена командувачів, які керують звільненням півдня (t.me/annamaliar)
Нагадаємо, українські військові звільнили на півдні вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.
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