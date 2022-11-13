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ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка Луганської області

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Київ, Неділя 13 листопада 2022 20:16
ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка Луганської області Фото: ЗСУ звільнили село Макіївка Луганської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові сьогодні, 13 листопада, відновили контроль над селом Макіївка Красноріченської громади Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Луганської ОВА.

"Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться у повідомленні.

5 листопада стало відомо, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів.

ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка Луганської області

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Луганської ОВ Сергій Гайдай анонсував деокупацію області.

Тим часом українські воїни вже звільнили село Греківка на Сватівському напрямку Луганської області.

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