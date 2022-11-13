ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка Луганської області

Українські військові сьогодні, 13 листопада, відновили контроль над селом Макіївка Красноріченської громади Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Луганської ОВА.

"Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться у повідомленні. 5 листопада стало відомо, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів.