Прохолодно, але без дощів: прогноз погоди на завтра
Завтра, 14 листопада, в Україні дощів не очікується. Проте на всій території нашої країни буде прохолодно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні
Синоптики зазначили, що завтра в Україні буде сухо. У західних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях вночі та вранці туман. Через це видимість на дорогах знизиться.
Стовпчики термометрів завтра вдень покажуть у середньому +3 +8 градусів, а у західній та південній частинах +9 +13 градусів.
Вночі температура повітря впаде до 0 +5 градусів.
Погода в Києві
Завтра у Києві дощів не очікується, але ночі та вранці можливий туман. Видимість впаде до 200-500 метрів.
Температура повітря вдень прогнозується у межах +5 +7 градусів, а вночі +1 +3 градуси.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, коли в Україні випаде перший сніг.
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