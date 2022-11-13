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Прохолодно, але без дощів: прогноз погоди на завтра

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Україна, Неділя 13 листопада 2022 14:37
Прохолодно, але без дощів: прогноз погоди на завтра Фото: завтра в Україні буде сухо, очікується туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 14 листопада, в Україні дощів не очікується. Проте на всій території нашої країни буде прохолодно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Синоптики зазначили, що завтра в Україні буде сухо. У західних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях вночі та вранці туман. Через це видимість на дорогах знизиться.

Стовпчики термометрів завтра вдень покажуть у середньому +3 +8 градусів, а у західній та південній частинах +9 +13 градусів.

Вночі температура повітря впаде до 0 +5 градусів.

Погода в Києві

Завтра у Києві дощів не очікується, але ночі та вранці можливий туман. Видимість впаде до 200-500 метрів.

Температура повітря вдень прогнозується у межах +5 +7 градусів, а вночі +1 +3 градуси.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, коли в Україні випаде перший сніг.

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