Колаборанти "евакуюються" з Нової Каховки: що відомо

Колаборанти сьогодні вивозять свої сім'ї з Нової Каховки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Вже біжать і з лівого берега Херсонської області. Кацапи запланували на сьогодні евакуацію колаборантів із сім'ями із тимчасово окупованої Нової Каховки", - йдеться в повідомленні. Їх вивозитимуть із міста у бік Арабатської стрілки (Генічеськ).