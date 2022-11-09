ЗСУ увійшли до Правдиного Херсонської області
Українські війська увійшли до населеного пункту Правдине Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео у соціальних мережах.
"Тим часом ЗСУ зайшли в н.п. Правдине на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.
Тим часом ЗСУ зайшли в н.п. Правдине на Херсонщині.#Херсон #Kherson #Ukraine️ #UkraineRussianWar️ #ЗСУ #ВСУ pic.twitter.com/XfyV4sEl2g— UkrainianMilitant (@SoccerUkraine) November 9, 2022
Військові опублікували відео із населеного пункту. На ньому видно бійців ЗСУ та місцевих мешканців.
Правдине знаходиться за 30 кілометрів від окупованого Херсону.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ увійшли до Калинівського Херсонської області.
Також сьогодні стало відомо, що командування РФ заявило про наміри вивести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра.
При цьому до цього окупанти підірвали всі мости на правому березі Херсонської області.
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