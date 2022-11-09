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Як і коли звільнятимуть лівий берег Херсонської області: думка експерта

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Херсон, Середа 09 листопада 2022 20:30
Як і коли звільнятимуть лівий берег Херсонської області: думка експерта Фото: лівий берег Херсонської області навряд чи звільнять до нового року (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України навряд чи до кінця цього року розпочнуть просування лівобережною частиною Херсонської області.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На його думку, лівобережна частина звільнятиметься через Запорізьку область.

"Саме звільнення Запорізької області - це ключ до звільнення всього півдня. Як лівобережної частини Херсонської області, південної частини Донецької, так і тимчасово окупованого Криму. Надалі саме події у Запорізькій області формуватимуть сценарії, що стосуватимуться лівобережжя Дніпра. Я впевнений, що це відбуватиметься не раніше 2023 року", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести окупаційні війська з Херсона і передислокувати їх на лівий берег Дніпра. Рішення пов'язано з неможливістю забезпечити логістику російського угруповання.

РБК-Україна також публікувало думки експертів, які вважають, що на росіян чекають пекельні тижні у зв'язку з виходом з Херсона.

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