ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До Херсона 15 км. Українські бійці заявили про звільнення Киселівки

Новость на русском →
Киселівка, Четвер 10 листопада 2022 15:01
До Херсона 15 км. Українські бійці заявили про звільнення Киселівки Фото: українські бійці заявили про звільнення Киселівки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові продовжують свій контрнаступ в Херсонській області. ЗСУ повідомляють про взяття під контроль Киселівки, що за 15 км від Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке оприлюднили бійці.

Важливість Киселівки

Як пояснив раніше РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов, Киселівка є важливим населеним пунктом для ЗСУ.

До Херсона 15 км. Українські бійці заявили про звільнення Киселівки

"Киселівка - це село на трасі М14, яке з'єднує Миколаїв та Херсон. Тобто, це тактичний рівень, українські сили оборони просуваються вздовж цієї траси до Херсона в ході запланованих дій, а чим ближче ми до Херсону, тим ближче його звільнення", - пояснює Селезньов.

До того ж у цьому населеному пункті росіяни зосереджували чимало сил. Також від Киселівки до Чорнобаївки (а саме "славнозвісного" аеродрому, який знаходиться неподалік) відстань вже становить менш як 10 км.

Нагадаємо, що сьогодні українські бійці повідомили про деокупацію села Брускинське в Херсонській області.

Додамо, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, лише за добу українські бійці взяли під контроль 12 населених пунктів в Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS
Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа