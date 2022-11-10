Оперативна пауза. У Зеленського назвали ще одну причину ймовірного відходу росіян із Херсона
Російські війська могли відступити з Херсона, оскільки їм потрібна оперативна пауза для поповнення резервів та навчання мобілізованих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника глави Офісу президента Михайла Подоляка "Медузі".
"Ще раз наголошую на наступному: російському окупаційному угрупованню критично необхідна прямо зараз оперативна пауза, щоб поповнити резерви, поповнити запаси і хоч якось навчити мобілізованих тримати в руках автомат", - сказав він.
Подоляк також підкреслив, що майбутнє звільнення Херсона буде результатом не політичного торгу, а системної роботи ЗСУ щодо знекровлення окупаційної армії, а саме - методичного знищення шляхів постачання росіян через перерізання основних логістичних маршрутів, а також завдання ударів по складах з боєприпасами та командних пунктах.
"Тому ми працюємо за своїм сценарієм, не звертаючи уваги на інформаційні постановки панів Шойгу та Суровікіна", - додав він.
Нагадаємо, що вчора російське командування віддало наказ своїм військам відступити з правого берега Дніпра та розпочати відхід на лівий берег.
Зазначимо, у Пентагоні повідомили, що фіксують перші ознаки відступу росіян із Херсона, але процес відходу може тривати тижні.
Тим часом британська розвідка вважає, що відхід був спричинений нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ.
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