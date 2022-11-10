Миколаїв готує гуманітарну допомогу для звільненої Снігурівки: що направлять
Українські воїни повідомили про звільнення Снігурівки Миколаївської області. Миколаїв вже почав готувати гуманітарну допомогу для населеного пункту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.
За словами Кіма, Миколаїв, в якості гуманітарної допомоги, планує надіслати:
- їжу;
- термінали Starlink;
- генератори.
"Чекатимемо офіційних повідомлень від ЗСУ. Від себе скажу, що представники влади району недалеко. Ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з їжею, Starlink, генераторами. Відразу надсилатимемо допомогу людям, які перебували в окупації тривалий час. Я теж хочу з вами всім поділитися, але маю чекати офіційного підтвердження, але я знаю, що все добре. Думаю, завтра вранці надішлемо допомогу", - заявив Кім.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові повідомили про звільнення Снігурівки. Воїни оприлюднили відео з населеного пункту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.