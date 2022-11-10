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ЗСУ взяли під контроль Борозенське Херсонської області

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Борозенське, Четвер 10 листопада 2022 15:21
ЗСУ взяли під контроль Борозенське Херсонської області Фото: ЗСУ взяли під контроль Борозенське Херсонської області (facebook.com/Bohun.Brigade)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 10 листопада, українським військовим вдалося взяти під свій контроль село Борозенське (Херсонська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу окрему бригаду спецпризначення імені Івана Богуна у Facebook.

"Село Борозенське під контролем ЗСУ. Підрозділи першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна вже звільнили цей населений пункт і просуваються далі на південь", - сказано в повідомленні бригади.

ЗСУ взяли під контроль Борозенське Херсонської області Борозенське на мапі (натисніть, щоб збільшити)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові заявили про звільнення від окупантів села Киселівка у Херсонській області.

Також ми писали, що бійці ЗСУ повідомили про взяття під контроль села Брускинське. Воно розташоване у Херсонській області.

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