ua ru
Ср, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ встановили прапор у Калинівському Херсонської області (відео)

Новость на русском →
Калинівське, Середа 09 листопада 2022 22:02
ЗСУ встановили прапор у Калинівському Херсонської області (відео) Фото: ЗСУ встановили прапор у Калинівському Херсонської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові встановили прапор України у селі Калинівське, що у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку офіцера ЗСУ Анатолія Штефана.

"9-те листопада, один із самих важких днів, але самий гарний захід сонця", - йдеться у заяві.

Військовий ЗСУ заявляє, що село Калинівське Херсонської області звільнено.

ЗСУ встановили прапор у Калинівському Херсонської області (відео)

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські війська увійшли до населеного пункту Калинівське Херсонської області на схід від Снігурівки.

На думку експертів, звільнення Снігурівки Миколаївської області важливе для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух у бік Херсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Окупанти відходять? Що відбувається в Херсоні та області
Окупанти відходять? Що відбувається в Херсоні та області
DAILY
Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією