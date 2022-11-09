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Ворог не робить "жестів доброї волі". Зеленський про намір РФ відвести війська з Херсону

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Україна, Середа 09 листопада 2022 22:45
Ворог не робить "жестів доброї волі". Зеленський про намір РФ відвести війська з Херсону Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Оголошення про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є "жестом доброї волі" чи "подарунком" з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів - і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими - завжди під час війни", - заявив президент.

Зеленський додав, що годувати ворога всіма деталями наших операцій він точно не буде. Чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще - коли буде результат, то обов'язково кожен це побачить.

"Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує, Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо", - пояснив президент.

Глава держави додав, що коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок - це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ЗСУ рухаються дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї української землі - і щоби втрат було якнайменше. За його словами саме так можна забезпечити звільнення Херсона, Каховки, Донецька та інших українських міст.

Нагадаємо, командування РФ заявило про наміри вивести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра.

При цьому до цього окупанти підірвали всі мости на правому березі Херсонської області.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Херсоні залишається значна частина російських угруповань. Поки рано говорити про те, що окупанти залишили місто.

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