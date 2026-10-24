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Зеленський відповів, чи почувається зрадженим Штатами після останніх подій

05:05 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Зеленський відповів, чи почувається зрадженим Штатами після останніх подій Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент Володимир Зеленський заявив, що не почувається зрадженим через останні рішення лідера США Дональда Трампа, однак поскаржився на брак допомоги від Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Зеленський під сумнівною підтримкою Вашингтона мав на увазі, зокрема, домовленості Трампа з диктатором Путіним щодо російського дизельного пального, дуже малу кількість підтримки ракетами для Patriot, обмеження швидкості супутникового інтернету для ЗСУ.

Журналіст конкретно запитав Зеленського, чи почувається він зрадженим Штатами та що відчуває. Той відповів:

"Відчуваю те, що відчуваю. Це не підтримка", - сказав президент.

На прохання журналіста уточнити, що пішло не так із Трампом, глава держави згадав стосунки останнього з диктатором РФ.

"Я не знаю, правильно це чи ні, бо дружити з Путіним чи ні - це його особисте рішення", - повідомив Зеленський і додав, що "вони перебувають в досить хороших стосунках".

Окремо президент наголосив, що Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі Patriot за останні три місяці, тоді як їй потрібно набагато більше - десь 350 у місяць.

Остання риторика Трампа

Як відомо, Трамп та Путін уклали угоду щодо постачання на світовий ринок російського дизельного пального, що свідчить про часткове скасування санкцій з РФ.

Також США надали Україні досить обмежену кількість ракет-перехоплювачів до Patriot та погрожували скасувати програму підтримки укр. армії PURL.

Водночас швидкість супутникового інтернету Starlink для ЗСУ знизились, що негативно впливає на хід війни для України на фронті.

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