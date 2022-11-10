Зеленський про контрнаступ у Херсоні: військові кроки виконуються в тиші

Українські захисники працюють над звільненням території нашої країни, зокрема і Херсону, зберігаючи інформаційну тишу, аби їхні наступні кроки були невідомими для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського CNN .

"Я спробую відповісти, щоб не відповідати. Сплановані військові кроки, вони народжуються достатньо голосно у вузькому колі, але виконуються в тиші. Я б дуже хотів, щоб це було неприємним сюрпризом для ворога", - сказав він.

Зеленський додав, що суспільство у будь-якому випадку повинно знати, що Україна працює над тим, аби робити "серйозні кроки з позитивним результатом".