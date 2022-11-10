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Зеленський про контрнаступ у Херсоні: військові кроки виконуються в тиші

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Четвер 10 листопада 2022 13:02
Зеленський про контрнаступ у Херсоні: військові кроки виконуються в тиші Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники працюють над звільненням території нашої країни, зокрема і Херсону, зберігаючи інформаційну тишу, аби їхні наступні кроки були невідомими для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського CNN.

"Я спробую відповісти, щоб не відповідати. Сплановані військові кроки, вони народжуються достатньо голосно у вузькому колі, але виконуються в тиші. Я б дуже хотів, щоб це було неприємним сюрпризом для ворога", - сказав він.

Зеленський додав, що суспільство у будь-якому випадку повинно знати, що Україна працює над тим, аби робити "серйозні кроки з позитивним результатом".

Нагадаємо, що вчора російське командування віддало наказ своїм військам відступити з правого берега Дніпра та розпочати відхід на лівий берег.

Британська розвідка вважає, що відхід був спричинений нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що ймовірний відступ росіян з Херсону є результатом активних дій ЗСУ.

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