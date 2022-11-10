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Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)

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Снігурівка, Четвер 10 листопада 2022 10:56
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео) Фото: українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область). Наші бійці опублікували відео з населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відео.

"Сьогодні, 10 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України. Слава Україні", - повідомили військові.

Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram також натякнув на звільнення населеного пункту.

Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)

Чому це важливо?

Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)

Нагадаємо, як раніше пояснювали експерти, звільнення Снігурівки є важливим для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух в бік Херсона.

Зазначимо, що відстань між Снігурівкою та Херсоном становить близько 50 км, а шляхами - 54 км.

Попри цю відстань Снігурівка залишається стратегічно важливим населеним пунктом на шляху до Херсона.

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Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
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