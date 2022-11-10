Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)

Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область). Наші бійці опублікували відео з населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відео .

"Сьогодні, 10 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України. Слава Україні", - повідомили військові.

Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram також натякнув на звільнення населеного пункту.

Чому це важливо?

Нагадаємо, як раніше пояснювали експерти, звільнення Снігурівки є важливим для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух в бік Херсона.

Зазначимо, що відстань між Снігурівкою та Херсоном становить близько 50 км, а шляхами - 54 км.

Попри цю відстань Снігурівка залишається стратегічно важливим населеним пунктом на шляху до Херсона.