Призначення Залужного послом у Британії та атака на НПЗ у Башкирії: новини за 9 травня

Учора, 9 травня 2024 року, Валерія Залужного призначили послом України в Британії. А в Башкирії дрони атакували місцевий НПЗ.

Війна Росії проти України: останні новини

Залужний став послом у Британії

Президент Україні Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії.

"Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться у документі.

Дрон подолав 1500 км. Удар по НПЗ в Башкирії влаштувала СБУ

Атаку на нафтопереробний завод у Башкирії організувала СБУ. Перш ніж завдати удару, дрон пролетів рекордні 1500 км.

За даними джерел видання, це був дрон СБУ, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км. Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

"СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають завдавати ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК РФ, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу", - зазначило поінформоване джерело.

Зеленський: Росія має ініціативу, але Україна зупинить її після отримання зброї

Україна зможе зупинити наступ ворога на сході у разі посилення поставок озброєння.

"При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх (окупантів, - ред.) на сході. Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу у свої руки. Це можна тільки коли в руках є щось міцне", - заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський відзначив, що командування розуміє назви й кількість всього, що потрібно нашим військовим. Зокрема також є оцінка того, скільки військових треба вивезти, аби дати їм відпочити. Ротації продовжуються, плани щодо них є.

"Але окрім цих сильних бригад, які виводяться, повинні заходити укомплектовані бригади. Не просто сильні хлопці, а сильні хлопці не з голими руками. Механізовані бригади, потужні бригади", - зауважив Зеленський.

Президент додав, що поставки Україні є, втім, це не ті обсяги за які голосували. Водночас як тільки Сили оборони отримають необхідне - вони зупинять ініціативу Росії на сході.

Німеччина купить у США три установки HIMARS і передасть їх Україні

Німеччина спільно зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні додаткові системи залпового вогню HIMARS.

"Спільно з американцями ми поставимо в Україну три пускові установки великої маси HIMARS", - сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За його словами, вони перебувають на балансі інших західних збройних сил і будуть оплачені Німеччиною.

"Ми також ще раз рішуче підтвердили, наскільки важливими є НАТО, але й особливо наші європейські партнери, коли йдеться про те, як ми підтримуємо Україну, яке значення та яку небезпеку приховує в собі напад Путіна на Україну для безпеки в Європі та у світі", - сказав Пісторіус.

Держдеп США анонсував поставки нових озброєнь Україні найближчими тижнями

Сполучені Штати Америки найближчими тижнями оголосять про постачання Україні нових пакетів з озброєнням.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив, що питання збільшення кількості особового складу армії України лежить виключно на самій Україні. Але водночас США продовжуватимуть підтримувати її у військовому плані та продовжуватимуть підтримувати її економіку, щоб привести їх у таке місце, де вони зможуть стояти на своїх ногах.

"І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше - вони з'являться в додатковому пакеті", - сказав він.

Також речник Держдепу повідомив, що в найближчі кілька тижнів буде ще більше оголошень щодо постачання Україні озброєнь.

Дві ГЕС виведено з експлуатації: в "Укргідроенерго" розповіли про наслідки атак РФ

Позавчора, 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Дві ГЕС виведено з експлуатації.

"Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів", - йдеться в повідомленні.

Як інформують в "Укргідроенерго", на сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Зазначається, що знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.

"Нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі", - наголошують у "Укргідроенерго".

Безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази у Краснодарському краї РФ, - джерела

Цієї ночі безпілотники Служби безпеки України (СБУ) вдарили по двох перевалочних нафтобазах в Краснодарському краї Російської Федерації.

Як розповіли джерела, "бавовна" сталась на двох нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї Росії в рамках операції СБУ. Нафтобази, своєю чергою, є перевалочними для поставки пального ворожим військам у тимчасово окупованому Криму, оскільки розташовані неподалік від півострова.

Російські пабліки поширюють відео пожежі, яка виникла після успішних ударів. За словами місцевої влади, до ліквідації вогню були залучені 62 людини й більше сотні одиниць техніки. Ймовірно, палає потужно.

"Сезон "бавовн" на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії для ведення війни", - додало джерел.

Рада звільнила Сольського з посади міністра агрополітики

Верховна Рада звільнила Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Відповідне рішення підтримали 273 народних депутатів.

У сесійній залі парламентарі віддали 273 голоси "за", був один голос проти, а утрималися 11.

Як уточнили РБК-Україна в Мінагро, до призначення виконувача обов’язків міністра аграрної політики Кабміном, згідно з розподілом обов’язків, обов’язки міністра буде виконувати перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

Зеленський розповів, коли можуть початись фактичні переговори про вступ в ЄС

Україна очікує, що в червні відбудеться наступний етап зближення із Європейським союзом.

"Щойно я також говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом - очікуємо затвердження переговорної рамки й фактичного початку перемовин про вступ України", - сказав президент.

Він наголосив, що Україна та українці заслуговують на початок фактичних переговорів про вступ. Ба більше, Зеленський наголосив, що і Євросоюзу потрібен цей крок.

"Євросоюзу потрібен цей крок - не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу - бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності", - підсумував глава держави.