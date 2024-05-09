Зеленський: Росія має ініціативу, але Україна зупинить її після отримання зброї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з головою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

"При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх (окупантів, - ред.) на сході. Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу у свої руки. Це можна тільки коли в руках є щось міцне", - заявив президент.

Зеленський відзначив, що командування розуміє назви й кількість всього, що потрібно нашим військовим. Зокрема також є оцінка того, скільки військових треба вивезти, аби дати їм відпочити. Ротації продовжуються, плани щодо них є.

"Але окрім цих сильних бригад, які виводяться, повинні заходити укомплектовані бригади. Не просто сильні хлопці, а сильні хлопці не з голими руками. Механізовані бригади, потужні бригади", - зауважив Зеленський.

Президент додав, що поставки Україні є, втім, це не ті обсяги за які голосували. Водночас як тільки Сили оборони отримають необхідне - вони зупинять ініціативу Росії на сході.

"Безумовно, користуючись цим моментом, вони (окупанти, - ред.) збільшили свої війська на півночі, на сході, безумовно всюди. Вони всюди щось збільшують. Також бачимо війська, які можуть бути на тому, чи іншому напрямку. Якщо говорити без різних деталей, головне, що ми знаємо, бачимо кількість й знаємо, що в них не все так дуже добре, як вони вважали", - відзначив президент.

Ситуація на фронті

Наразі найгарячішими напрямками фронту є

Донецька область: Часів Яр, Покровський, Курахівський напрямки;

Харківська область: Куп'янський напрямок.

Зеленський попереджав про те, що російські терористи планують окупувати Часів Яр до 9 травня, або ж візиту диктатора Володимира Путіна до Китаю. Якщо нашим воїнам вдасться відбити наступ, це дозволить також зіпсувати плани Росії щодо контрнаступу влітку.

В кінці квітня командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповідав, що ворог готує "неприємні сюрпризи" на неочікуваних напрямках.