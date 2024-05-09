У Харківській області судитимуть вчительку, яка "здавала" українців під час окупації села

У Харківській області судитимуть колишню вчительку молодших класів, яка під час окупації села "зливала" ворогу дані про українських патріотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що 57-річна мешканка села Лукʼянці Харківського району сприяла окупантам. Раніше вона працювала вчителькою молодших класів.

Під час окупації цього села зрадниця передавала російським загарбникам дані про проукраїнськи налаштованих односельчан.

Здавала односельчан до катівень

Як зазначають у відомстві, за її наводкою російські військові викрали та відвезли до катівні депутата сільської ради, учасника АТО та батька чинного співробітника Національної поліції України.

Всіх затриманих били, застосували до них психологічний тиск, тривалий час утримували без їжі та питної води. Таким чином окупанти намагались змусити людей піти з ними на співпрацю та передати відомі їм розвіддані.

Листувалась з росіянами

Також відомо, що жінка доволі часто листувалась з абонентами з російськими номерами. Серед них - її чоловік, який після окупації міста Волноваха Донецької області поїхав туди жити та працювати.

Після деокупації села обвинувачена втекла до Харкова, де жила на орендованій квартирі. Правоохоронці викрили її. Жінка перебуває під вартою.

За санкцією статті їй загрожує до 20 років позбавлення волі.