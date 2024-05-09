Дрон подолав 1500 км. Удар по НПЗ в Башкирії влаштувала СБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел видання, це був дрон СБУ, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км. Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

"СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають наносити ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК РФ, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу", - зазначило поінформоване джерело.

Що відомо про НПЗ у Башкирії

"Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших у росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

Удари по НПЗ у Росії 9 травня

9 травня стало відомо про атаку дронів на нафтопереробний завод у РФ "Салаватнафтооргсинтез", розташований у Башкирії. Місцева влада вже встигла відрапортувати про відсутність постраждалих. Крім того, нібито, незважаючи на атаку, підприємство продовжує працювати у штатному режимі.

Нагадаємо, в ніч проти 9 травня в Краснодарському краї РФ пролунав вибух через атаку безпілотників на місцеву нафтобазу. Пізніше стало відомо, що дрони СБУ вдарили по двох перевалочних нафтобазах в Краснодарському краї.