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Німеччина купить у США три установки HIMARS і передасть їх Україні

Четвер 09 травня 2024 20:45
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Німеччина купить у США три установки HIMARS і передасть їх Україні Архівне фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина спільно зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні додаткові системи залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час спілкування з журналістами.

"Спільно з американцями ми поставимо в Україну три пускові установки великої маси HIMARS", - сказав він.

За його словами, вони перебувають на балансі інших західних збройних сил і будуть оплачені Німеччиною.

"Ми також ще раз рішуче підтвердили, наскільки важливими є НАТО, але й особливо наші європейські партнери, коли йдеться про те, як ми підтримуємо Україну, яке значення та яку небезпеку приховує в собі напад Путіна на Україну для безпеки в Європі та у світі", - сказав Пісторіус.

HIMARS - американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі. Раніше США передали Україні десятки таких установок, які можуть точково бити далекобійними ракетами по тилах противника.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина істотно допомагає Україні у військовому плані і передає Києву артснаряди, танки і системи ППО.

Приміром у березні Пісторіус оголосив про виділення Україні пакету військової допомоги на більш ніж пів мільярда доларів.

Однак видання Bild писало, що Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада.

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