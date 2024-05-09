Німеччина купить у США три установки HIMARS і передасть їх Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час спілкування з журналістами.

"Спільно з американцями ми поставимо в Україну три пускові установки великої маси HIMARS", - сказав він.

За його словами, вони перебувають на балансі інших західних збройних сил і будуть оплачені Німеччиною.

"Ми також ще раз рішуче підтвердили, наскільки важливими є НАТО, але й особливо наші європейські партнери, коли йдеться про те, як ми підтримуємо Україну, яке значення та яку небезпеку приховує в собі напад Путіна на Україну для безпеки в Європі та у світі", - сказав Пісторіус.

HIMARS - американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі. Раніше США передали Україні десятки таких установок, які можуть точково бити далекобійними ракетами по тилах противника.