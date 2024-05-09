Зеленський після наради по фронту: бачимо, до чого готується окупант, буде відповідь

Україна спостерігає за подальшими діями російських окупантів на полі бою та дасть ворогові свою відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь. І дякую всім нашим солдатам і командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті і знищують окупанта", - додав Зеленський.

У ході наради учасники обговорили можливості прискорення постачання зброї Україні, а також план дій на сьогодні, з силами та засобами, які є в наявності.

За словами глави держави, він провів нараду з військовим керівництвом: головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Можливі плани ворога

Нагадаємо, ще наприкінці березня президент України Володимир Зеленський розкрив плани росіян на полі бою. Вони полягають у новому наступі, який може розпочатися вже наприкінці травня цього року.

За кілька днів після такої заяви Зеленського російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов у Росії.

При цьому локальний наступ росіян на сході зараз не припиняється. Вони намагаються окупувати низку населених пунктів, у тому числі Часів Яр.

Більш детально про плани ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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