Зеленський після наради по фронту: бачимо, до чого готується окупант, буде відповідь
Україна спостерігає за подальшими діями російських окупантів на полі бою та дасть ворогові свою відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами глави держави, він провів нараду з військовим керівництвом: головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони України Рустемом Умєровим.
У ході наради учасники обговорили можливості прискорення постачання зброї Україні, а також план дій на сьогодні, з силами та засобами, які є в наявності.
"Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь. І дякую всім нашим солдатам і командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті і знищують окупанта", - додав Зеленський.
Можливі плани ворога
Нагадаємо, ще наприкінці березня президент України Володимир Зеленський розкрив плани росіян на полі бою. Вони полягають у новому наступі, який може розпочатися вже наприкінці травня цього року.
За кілька днів після такої заяви Зеленського російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов у Росії.
При цьому локальний наступ росіян на сході зараз не припиняється. Вони намагаються окупувати низку населених пунктів, у тому числі Часів Яр.
Більш детально про плани ворога - у матеріалі РБК-Україна.
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