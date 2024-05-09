ua en ru
Чт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський після наради по фронту: бачимо, до чого готується окупант, буде відповідь

Київ, Четвер 09 травня 2024 21:05
UA EN RU
Зеленський після наради по фронту: бачимо, до чого готується окупант, буде відповідь Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна спостерігає за подальшими діями російських окупантів на полі бою та дасть ворогові свою відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, він провів нараду з військовим керівництвом: головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони України Рустемом Умєровим.

У ході наради учасники обговорили можливості прискорення постачання зброї Україні, а також план дій на сьогодні, з силами та засобами, які є в наявності.

"Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь. І дякую всім нашим солдатам і командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті і знищують окупанта", - додав Зеленський.

Можливі плани ворога

Нагадаємо, ще наприкінці березня президент України Володимир Зеленський розкрив плани росіян на полі бою. Вони полягають у новому наступі, який може розпочатися вже наприкінці травня цього року.

За кілька днів після такої заяви Зеленського російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов у Росії.

При цьому локальний наступ росіян на сході зараз не припиняється. Вони намагаються окупувати низку населених пунктів, у тому числі Часів Яр.

Більш детально про плани ворога - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші