Дві ГЕС виведено з експлуатації: в "Укргідроенерго" розповіли про наслідки атак РФ
Вчора, 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Дві ГЕС виведено з експлуатації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укргідроенерго".
"Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів", - йдеться в повідомленні.
Як інформують в "Укргідроенерго", на сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Зазначається, що знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.
"Нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі", - наголошують у "Укргідроенерго".
Нагадаємо, 8 травня війська РФ знову здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Вчора ударів зазнали шість областей країни.
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