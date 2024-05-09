Дві ГЕС виведено з експлуатації: в "Укргідроенерго" розповіли про наслідки атак РФ

Вчора, 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Дві ГЕС виведено з експлуатації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу " Укргідроенерго ".

"Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів", - йдеться в повідомленні.

Як інформують в "Укргідроенерго", на сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Зазначається, що знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.

"Нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі", - наголошують у "Укргідроенерго".