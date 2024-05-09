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Дві ГЕС виведено з експлуатації: в "Укргідроенерго" розповіли про наслідки атак РФ

Україна, Четвер 09 травня 2024 13:20
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Дві ГЕС виведено з експлуатації: в "Укргідроенерго" розповіли про наслідки атак РФ Фото: дві ГЕС виведено з експлуатації в Україні (t.me/ukrhydroenergo)
Автор: Ярослава Борзова

Вчора, 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Дві ГЕС виведено з експлуатації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укргідроенерго".

"Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів", - йдеться в повідомленні.

Як інформують в "Укргідроенерго", на сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Зазначається, що знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.

"Нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі", - наголошують у "Укргідроенерго".

Нагадаємо, 8 травня війська РФ знову здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Вчора ударів зазнали шість областей країни.

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