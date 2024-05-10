Назначение Залужного послом в Британии и атака на НПЗ в Башкирии: новости за 9 мая

Вчера, 9 мая 2024 года, Валерия Залужного назначили послом Украины в Британии. А в Башкирии дроны атаковали местный НПЗ.

Война России против Украины: последние новости

Залужный стал послом в Британии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом в Великобритании.

"Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.

Дрон преодолел 1500 км. Удар по НПЗ в Башкирии устроила СБУ

Атаку на нефтеперерабатывающий завод в Башкирии организовала СБУ. Прежде чем нанести удар, дрон пролетел рекордные 1500 км.

По данным источников издания, это был дрон СБУ, который установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км. Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти.

"СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что российские НПЗ и нефтебазы, которые работают на ВПК РФ, не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу", - отметил информированный источник.

Зеленский: У России есть инициатива, но Украина остановит ее после получения оружия

Украина сможет остановить наступление врага на Востоке в случае усиления поставок вооружения.

"При увеличении поставок оружия мы сможем остановить их (оккупантов, - ред.) на востоке. Там сейчас у них инициатива. Это не секрет. Нам нужно их остановить, забрать инициативу в свои руки. Это можно только когда в руках есть что-то крепкое", - заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что командование понимает названия и количество всего, что нужно нашим военным. В частности также есть оценка того, сколько военных надо вывезти, чтобы дать им отдохнуть. Ротации продолжаются, планы по ним есть.

"Но кроме этих сильных бригад, которые выводятся, должны заходить укомплектованные бригады. Не просто сильные ребята, а сильные ребята не с голыми руками. Механизированные бригады, мощные бригады", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что поставки Украине есть, впрочем, это не те объемы за которые голосовали. В то же время как только Силы обороны получат необходимое - они остановят инициативу России на востоке.

Германия купит у США три установки HIMARS и передаст их Украине

Германия совместно с Соединенными Штатами Америки передаст Украине дополнительные системы залпового огня HIMARS.

"Совместно с американцами мы поставим в Украину три пусковые установки большой массы HIMARS", - сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, они находятся на балансе других западных вооруженных сил и будут оплачены Германией.

"Мы также еще раз решительно подтвердили, насколько важны НАТО, но и особенно наши европейские партнеры, когда речь идет о том, как мы поддерживаем Украину, какое значение и какую опасность скрывает в себе нападение Путина на Украину для безопасности в Европе и в мире", - сказал Писториус.

Госдеп США анонсировал поставки новых вооружений Украине в ближайшие недели

Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели объявят о поставках Украине новых пакетов с вооружением.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил, что вопрос увеличения количества личного состава армии Украины лежит исключительно на самой Украине. Но в то же время США будут продолжать поддерживать ее в военном плане и продолжать поддерживать ее экономику, чтобы привести их в такое место, где они смогут стоять на своих ногах.

"И вы видели, как мы реализуем ряд вещей в этом отношении. Мы начали видеть деньги, которые были переданы в дополнительный пакет. Могу заверить вас, что анонсов будет больше - они появятся в дополнительном пакете", - сказал он.

Также представитель Госдепа сообщил, что в ближайшие несколько недель будет еще больше объявлений о поставках Украине вооружений.

Две ГЭС выведены из эксплуатации: в "Укргидроэнерго" рассказали о последствиях атак РФ

Позавчера, 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. Две ГЭС выведены из эксплуатации.

"Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары", - говорится в сообщении.

Как информируют в "Укргидроэнерго", на сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Отмечается, что уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств.

"Сейчас поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества как никогда чрезвычайно важны", - отмечают в "Укргидроэнерго".

Беспилотники СБУ поразили две перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае РФ, - источники

Этой ночью беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) ударили по двум перевалочным нефтебазам в Краснодарском крае Российской Федерации.

Как рассказали источники, "бавовна" произошел на двух нефтебазах в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае России в рамках операции СБУ. Нефтебазы, в свою очередь, являются перевалочными для поставки топлива вражеским войскам во временно оккупированном Крыму, поскольку расположены неподалеку от полуострова.

Российские паблики распространяют видео пожара, который возник после успешных ударов. По словам местных властей, к ликвидации огня были привлечены 62 человека и более сотни единиц техники. Вероятно, пылает мощно.

"Сезон "бавовн" на российских НПЗ и нефтебазах в разгаре. СБУ и в дальнейшем будет уменьшать экономический и логистический потенциал России для ведения войны", - добавил источник.

Рада уволила Сольского с должности министра агрополитики

Верховная Рада уволила Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Соответствующее решение поддержали 273 народных депутата.

В сессионном зале парламентарии отдали 273 голоса "за", был один голос против, а воздержались 11.

Как уточнили РБК-Украина в Минагро, до назначения исполняющего обязанности министра аграрной политики Кабмином, согласно распределению обязанностей, обязанности министра будет исполнять первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Зеленский рассказал, когда могут начаться фактические переговоры о вступлении в ЕС

Украина ожидает, что в июне пройдет следующий этап сближения с Европейским союзом.

"Только что я также говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Активно готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом - ожидаем утверждения переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении Украины", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина и украинцы заслуживают начала фактических переговоров о вступлении. Более того, Зеленский отметил, что и Евросоюзу нужен этот шаг.

"Евросоюзу нужен этот шаг - не просто политически нужен. Это жизненная сила Евросоюза - быть таким европейским проектом, который не оставляет никого за пределами Евросоюза. Никого, кто действительно исповедует европейские ценности", - подытожил глава государства.