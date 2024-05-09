Залужний став послом у Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ , який опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться у документі.

Валерій Залужний

Валерій Залужний був призначений головнокомандувачем Збройних сил України 27 липня 2021 року. Проте 8 лютого 2024 року він подав у відставку.

9 лютого Залужному було присвоєно звання Героя України.

Пізніше стало відомо, що Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла в Британії. За словами президент, генерал сам просив про такий напрямок для себе.

