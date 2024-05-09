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Зеленський розповів, коли можуть початись фактичні переговори про вступ в ЄС

Україна, Четвер 09 травня 2024 20:58
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Зеленський розповів, коли можуть початись фактичні переговори про вступ в ЄС Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна очікує, що в червні відбудеться наступний етап зближення із Європейським союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Щойно я також говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом - очікуємо затвердження переговорної рамки й фактичного початку перемовин про вступ України", - сказав президент.

Він наголосив, що Україна та українці заслуговують на початок фактичних переговорів про вступ. Ба більше, Зеленський наголосив, що і Євросоюзу потрібен цей крок.

"Євросоюзу потрібен цей крок - не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу - бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності", - підсумував глава держави.

Вступ України до ЄС

Станом на зараз офіційні особи висловлюють різні думки щодо термінів вступу України до ЄС. Наприклад, голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що це може відбутись вже до 2030 року.

Тим часом посол ЄС в Україні Катаріна Матернова висловила свою думку щодо термінів вступу України до ЄС.

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