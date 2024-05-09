Морські сили показали відео знищенні міни на пляжі в Одеській області

Українські моряки в ніч на 9 травня знищили морську міну, яку винесло на узбережжя в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.

"Сьогодні вночі силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, яку винесло на узбережжя Одеської області. Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву", - сказано у повідомленні.

Варто нагадати, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. Однак у випадку виявлення таких предметів необхідно повідомити відповідні служби.

"В регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя" - нагадали в Морських силах.

Розмінування в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 25% території країни було заміновано. Наразі в Україні працюють над програмами щодо розмінування.

Так, було створено Корпус демінерів який працює на деокупованих територіях

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