Пентагон навчився боротися з використанням окупантами терміналів Starlink

Про це заявив помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Пламб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"США беруть активну участь у роботі з урядом України та SpaceX над протидією незаконному використанню Росією терміналів Starlink", - сказав чиновник.

За його словами, США успішно протидіють використанню Росією терміналів. При цьому він упевнений, що РФ продовжить шукати способи використання Starlink та інших комерційних систем зв'язку.

"Хоча це, як і раніше, буде проблемою, я думаю, що ми осмислили її і знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною", - додав він.

Термінали продають у Росії

Пламб не уточнив, яка тактика, методи або процедури використовуються, щоб перешкодити використанню Росією терміналів зв'язку.

Видання пише, що термінали Starlink все ще можна купити в Росії, наприклад на майданчику Ozon. Їхні продавці кажуть, що вони працюють через передплату, оформлену на ім'я жителів європейських країн, де технологія ліцензована.

Вони додали, що зв'язок працює не в центральній частині Росії, а в прикордонних районах з Україною і на захоплених територіях.

У Росії вже фіксують проблеми під час роботи Starlink

При цьому цього тижня багато користувачів скаржилися на безпрецедентні проблеми з підключенням.

"У Telegram один із продавців рекомендував перейти на дорожчий глобальний тарифний план", - пише Bloomberg.

Цього тижня сенатор-демократка Елізабет Воррен закликала Пентагон обмежити використання Starlink у Росії. Вона пояснила, що це становить серйозну загрозу національній безпеці США та їхніх союзників.