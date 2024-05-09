Прикордонники за допомогою дронів знищили шість мотоциклів окупантів під Бахмутом (відео)

Сили оборони України на Бахмутському напрямку в Донецькій області знищили шість мотоциклів росіян. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що йдеться про роботу бригади "Помста" на Бахмутському напрямку. У ДПСУ уточнили, що на цій ділянці фронту вдалося знищити шість мотоциклів росіян, які вони використовують для переміщення між позиціями. На відео можна помітити, що для знищення техніки використовувалися дрони.