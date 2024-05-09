ua en ru
Чт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники за допомогою дронів знищили шість мотоциклів окупантів під Бахмутом (відео)

Бахмутський район, Четвер 09 травня 2024 20:02
UA EN RU
Прикордонники за допомогою дронів знищили шість мотоциклів окупантів під Бахмутом (відео) Архівне фото: прикордонники знищили шість мотоциклів окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Бахмутському напрямку в Донецькій області знищили шість мотоциклів росіян. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що йдеться про роботу бригади "Помста" на Бахмутському напрямку.

У ДПСУ уточнили, що на цій ділянці фронту вдалося знищити шість мотоциклів росіян, які вони використовують для переміщення між позиціями.

На відео можна помітити, що для знищення техніки використовувалися дрони.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що українські воїни відбили атаки росіян на лівобережжі Дніпра і біля Костянтинівки в Донецькій області. Також воїни уразили засіб ППО противника.

А загальні втрати армії ворога в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 478 730 солдатів.

Також командувач Повітряних сил України Микола Олещук заявляв, що сьогодні вночі воїнам вдалося знищити 17 ворожих дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Бахмут Війна в Україні Прикордонна служба
NEWS
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші