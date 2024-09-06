Призначення нових міністрів та анонс поїздки Зеленського на "Рамштайн": новини за 5 вересня

Верховна Рада України за день підтримала призначення одразу дев'яти міністрів. Тим часом стало відомо про плани президента України Володимира Зеленського відвідати засідання у форматі "Рамштайн".

Більш детально про те, що сталося у четвер, 5 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Рада призначила дев'ять нових міністрів

Верховна Рада під час засідання розглянула ініціативи щодо призначення нових міністрів. Вона підтримала такі кадрові перестановки:

Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" до Німеччини, - Spiegel

Президент України Володимир Зеленський приїде на засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання пройде у Німеччині, повідомляє Spiegel.

Глава держави хоче звернутися до західних партнерів із проханням про подальші постачання зброї для боротьби з Росією.

У в. о. мера Чернігова проходили обшуки, - джерела

Поліція проводила обшуки у виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломака.

РБК-Україна стало відомо, що справа стосується незаконного виділення землі під АЗС. За даними співрозмовників, планується оголошення низки підозр.

Сирський заявив, що ЗСУ зупинили просування Росії у бік Покровська

Збройні сили України зупинили просування російської армії біля Покровська. Там Україна зазнавала значного терору від росіян, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами наша стратегія працює", - сказав він.

Чому графіки відключень світла залишилися, попри похолодання: пояснення Yasno

Графіки відключення світла в Україні продовжують діяти, незважаючи на похолодання,оскільки енергетики ремонтують пошкоджені об'єкти, розповів директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, обстріл енергетики триває практично щодня.