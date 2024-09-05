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Сирський заявив, що ЗСУ зупинили просування Росії в бік Покровська

Четвер 05 вересня 2024 20:31
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Сирський заявив, що ЗСУ зупинили просування Росії в бік Покровська Фото: Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Збройні сили України зупинили просування російської армії біля Покровська. Там Україна зазнавала значного терору від росіян.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNN.

За його словами, Покровський напрямок був епіцентром війни на сході України. Однак Сирський сказав, що українським військам вдалося зупинити просування Росії.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює", - сказав він.

Він зауважив, що Україна змогла позбавити росіян здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків.

"Це ослаблення, безсумнівно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися", - сказав він.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок є одним з найгарячіших на фронті. Зокрема, росіяни перебувають на відстані в 11 км від Покровська. Через це там було оголошено примусову евакуацію мирного населення.

Як розповідав Сирський, там росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці. А за даними Генштабу, там кожного дня відбуваються десятки бойових зіткнень, а росіяни втрачають велику кількість солдатів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок.

Як розповів військовий експерт Олексій Гетьман, на відміну від інших напрямків фронту, під Покровськом рельєф сприяє наступальним діям російських загарбників.

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