У в. о. мера Чернігова проходять обшуки, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Так, зранку 5 вересня правоохоронці прийшли з обшуками до виконувача обов'язки мера Чернігова Олександра Ломаки.

РБК-Україна стало відомо, що справа стосується незаконного виділення землі під АЗС. З джерел в правоохоронних органах відомо і те, що планується оголошення ряду підозр.

Обшуки у в. о. мера Чернігова Ломаки проводить поліція 5 вересня

До того ж, у поліції підтвердили, що тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб у вигляді надання безоплатного права забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності.