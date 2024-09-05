ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У в. о. мера Чернігова проходять обшуки, - джерела

Чернігів, Четвер 05 вересня 2024 11:46
UA EN RU
У в. о. мера Чернігова проходять обшуки, - джерела Фото: обшуки у в. о. мера Чернігова Ломаки проводить поліція 5 вересня (соцмережі)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Поліція проводить обшуки у виконувача обов'язки мера Чернігова Олександра Ломаки. Справа стосується незаконного виділення землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Так, зранку 5 вересня правоохоронці прийшли з обшуками до виконувача обов'язки мера Чернігова Олександра Ломаки.

РБК-Україна стало відомо, що справа стосується незаконного виділення землі під АЗС. З джерел в правоохоронних органах відомо і те, що планується оголошення ряду підозр.

Обшуки у в. о. мера Чернігова Ломаки проводить поліція 5 вересня

До того ж, у поліції підтвердили, що тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб у вигляді надання безоплатного права забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності.

Не перші обшуки у Ломаки

У в.о. мера Чернігова Олександра Ломаки проводяться обшуки не вперше. Раніше, у жовтні 2023 року обшуки у Ломаки проводило ДБР.

Пізніше з'ясувалося, що обшуки у виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаки проходили спільно із СБУ. Тоді вони були пов'язані із перевіркою законності його виїзду за кордон у травні минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ