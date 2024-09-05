Рада проголосувала за призначення нового голову Мінкульту: що про нього відомо
Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада проголосувала за призначення Миколи Точицького на посаду міністра культури й стратегічних комунікацій. Рішення підтримали 252 народних депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Залізняка.
Фото: результати голосування (t.me/yzheleznyak)
Що відомо про Точицького
Народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Навчався в:
- Київському державному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка на перекладача французької та англійської мов;
- Інституті міжнародних відносин Київського державного університету ім. Шевченка на юриста-міжнародника;
- Женевському центрі політики безпеки.
З 1993 по 1995-й був аташе, а також третім секретарем Управління контролю над озброєннями та роззброєння Міністерства закордонних справ (МЗС) України, а з 1995 по 1998-й - третім та другим секретарем посольства України в Королівстві Бельгія.
З 1998 по 2016 також обіймав посади:
- першого секретаря відділу ядерного роззброєння та обмеження стратегічних озброєнь Управління контролю над озброєннями та науково-технічного співробітництва МЗС України;
- першого секретаря відділу ОБСЄ та Ради Європи Управління європейської інтеграції МЗС України.
- радника постійного представництва України при Раді Європи;
- першого заступника й директора Кабінету міністрів закордонних справ;
- начальника управління консульської служби МЗС України.
- генерального консула України в Сан-Франциско;
- першого заступника й керівника Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Президента України;
- постійного представника України при Раді Європи;
- надзвичайного посла України в Королівстві Бельгія;
- представника України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.
З 2017 по 2021-й Точицький був надзвичайним та повноважним послом України у Люксембургу, а з 15 квітня 2024-го обіймав посаду заступника голови Офісу президента.
Кадрові перестановки у Кабінеті міністрів та Офісі президента
Вчора, 4 вересня, під час голосувань український парламент підтримав рішення щодо звільнень:
- Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей;
- Дениса Малюськи з посади голови Міністерства юстиції;
- Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єра з євроінтеграції;
- Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.
Рішення щодо відставки Ірини Верещук, а також Віталія Коваля поки що були провалені. Зокрема на звільнення очікує й чинний голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба.
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