ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада призначила нового главу МЗС замість Кулеби

Україна, Четвер 05 вересня 2024 14:09
UA EN RU
Рада призначила нового главу МЗС замість Кулеби Фото: новий глава МЗС Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Верховна Рада сьогодні, 5 вересня, призначила Міністра закордонних справ України. Ним став Андрій Сибіга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Зазначимо, що за відповідне рішення проголосували 258 парламентарів.

Рада призначила нового главу МЗС замість Кулеби

t.me/yzheleznyak

РБК-Україна повідомляло, що колишній глава МЗС Дмитро Кулеба 4 вересня написав заяву про відставку. Однак того дня Рада вирішила відкласти звільнення Кулеби.

Вже сьогодні парламент проголосував за звільнення Дмитра Кулеби з посади очільника МЗС.

Що відомо про Андрія Сибігу

Сибіга народився 1 січня 1975 року у м. Зборів Тернопільської області.

Здобув освіту у Львівському державному університеті ім. І.Франка. Навчався за спеціальністю - спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач англійської мови. Пізніше закінчив цей же навчальний заклад за іншою спеціальністю. А саме - "правознавство", юрист.

Почав свою трудову діяльність в 1997 році, на посаді другого секретаря відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України.

Працював в посольстві України в Польщі та Туреччині. Крім того, був першим секретарем відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України.

Починаючи з 2021 до 2024 обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України. Займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

А вже цього року Сибіга був призначений першим заступником міністра закордонних справ України.

Ми також повідомляли, що згідно з даними власних джерел РБК-Україна, колишній глава МЗС Дмитро Кулеба може очолити одне з важливих посольств. Ймовірно це буде Брюссель - де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України у Бельгії та Люксембурзі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Дмитро Кулеба
NEWS
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ