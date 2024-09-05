Бідного призначили міністром молоді та спорту

Матвій Бідний офіційно очолив Міністерство молоді та спорту України. До цього він був тимчасово виконуючим обов'язки міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

За призначення Бідного проголосували 239 народних депутатів.

Фото: Рада призначила главу Мінспорту (t.me/yzheleznyak)

Варто додати, що призначення Матвія Бідного було очікуваним, оскільки він з листопада 2023 року тимчасово виконував обов’язки міністра молоді та спорту України. Сьогодні Бідний офіційно очолив відомство.

Де до цього працював Бідний

Матвій Бідний народився у Києві у 1979 році. Він закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту України, також Національний торговельно-економічний університет, академію управління персоналом і Національну академію державного управління при президентові.

Бідний працював у спортивній сфері, спочатку на посаді тренера, а потім на керівних посадах. На роботу у Міністерство молоді та спорту потрапив у 2016 році. Він був головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту. З 2016 до 2020 року Бідний очолював департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту.

У липні 2020 року його призначили на посаду заступника міністра молоді та спорту України, а 9 листопада 2023 року - тимчасово виконуючим обов'язки міністра.

На посаді голови Мінспорту він замінив Вадима Гутцайта.