Рада призначила Коваля міністром аграрної політики

Верховна Рада призначила Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства. До того він очолював Фонд державного майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його даними, рішення підтримав 251 депутат.

Раніше Верховна Рада з другої спроби звільнила Коваля з посади голови Фонду державного майна.

Посада міністра агарної політики була вакантна з травня 2024 року після того, як звільнили Миколу Сольського. До того НАБУ і САП оголосили Сольському підозру в незаконному заволодінні державною землею. Це час обов’язки міністра виконував перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

Віталій Коваль народився у 1981 році. Закінчив Тернопільську академію народного господарства. У 2004-2006 роках працював у банківській сфері. У 2006-2019 роках очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях. З вересня 2019 року очолював Рівненську обласну державну адміністрацію.

У листопаді 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. На цій посаді він замінив Рустема Умєрова, який нині обіймає посаду міністра оборони.

Зміни в уряді

Цього тижня президент Володимир Зеленський ініціював зміни в уряді, після чого низка міністрів написали заяви про відставки за власним бажанням. Рада почала голосувати за відставки 4 вересня та продовжує цей процес 5 вересня.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 3 вересня заявив, що, понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін.