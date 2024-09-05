Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
Президент України Володимир Зеленський приїде на засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання відбудеться у Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як зазначає видання, Зеленського у п'ятницю, 6 вересня, очікуються на зустрічі "Рамштайну" у Німеччині.
Президент України хоче звернутися до західних партнерів з проханням про подальше постачання зброї для боротьби з Росією. Зокрема, постачання ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони.
"У Берліні розповіли, що Зеленський своїм візитом на зустріч міністрів оборони держав, що підтримують Україну, хотів ефектно описати всю серйозність ситуації", - відзначає німецьке видання.
Журналісти також наголошують, що візит Зеленського зробить засідання більш політичним.
Зустріч Контактної групи відбудеться на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині. Там також буде присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Напередодні увечері він зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим, який перед цим відвідував США.
Видання додає, що Умєров з Пісторіусом зосередяться на питанні, чи зможе Німеччина зібрати додаткові пакети озброєнь на найближчі місяці, незважаючи на бюджетну ситуацію.
Засідання "Рамштайну"
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни західні партнери України створили Контактну групу з оборони України. До неї входять понад 50 країн, очолюю групу США.
Перше засідання відбулося на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині, тому і отримало однойменну назву. Міністри оборони та військові України та країн-союзників регулярно збираються онлайн чи в очному форматі для обговорення допомоги Україні.
Як раніше повідомлялося, наступне засідання "Рамштайну" пройде 6 вересня.
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