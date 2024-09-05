Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel

Президент України Володимир Зеленський приїде на засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання відбудеться у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як зазначає видання, Зеленського у п'ятницю, 6 вересня, очікуються на зустрічі "Рамштайну" у Німеччині.

Президент України хоче звернутися до західних партнерів з проханням про подальше постачання зброї для боротьби з Росією. Зокрема, постачання ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони.

" У Берліні розповіли, що Зеленський своїм візитом на зустріч міністрів оборони держав, що підтримують Україну, хотів ефектно описати всю серйозність ситуації", - відзначає німецьке видання.

Журналісти також наголошують, що візит Зеленського зробить засідання більш політичним.

Зустріч Контактної групи відбудеться на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині. Там також буде присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Напередодні увечері він зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим, який перед цим відвідував США.

Видання додає, що Умєров з Пісторіусом зосередяться на питанні, чи зможе Німеччина зібрати додаткові пакети озброєнь на найближчі місяці, незважаючи на бюджетну ситуацію.