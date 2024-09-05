Рада підтримала призначення Гринчук головою Міндовкілля
Верховна Рада призначила нового міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Посаду отримала Світлана Гринчук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Залізняка.
Рішення підтримали 246 народних депутатів.
Фото: результати рішення (t.me/yzheleznyak)
Що відомо про Гринчук
Народилась у Чернівецькій області. Здобувала фінансово-економічну освіту у Чернівецькому торговельно-економічному інституті.
Під час роботи в Міндовкілля опікувалась ратифікацією, а також імплементацією Паризької кліматичної угоди й забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов'язань за Кіотським та Монреальським протоколами.
29 липня 2022 року розпорядженням Кабінету Міністрів призначена на посаду заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції. Зокрема координувала роботу з питань зміни клімату, євроінтеграції, сталого розвитку, енергетичної ефективності та кліматичних фінансів.
Була радником на громадських засадах голови Міністерства фінансів України й прем'єр-міністра України.
У 2023, до призначення на посаду заступника Міністерства енергетики України (5 вересня 2023 року), була директором Офісу підтримки реформ при Міненерго.
Кадрові перестановки у Кабінеті міністрів та Офісі президента
3 вересня, низка міністрів подали заяви на відставку й вже вчора, 4 вересня, у Верховній Раді підтримали рішення щодо звільнення:
- Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей;
- Дениса Малюськи з посади голови Міністерства юстиції;
- Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єра з євроінтеграції;
- Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.
Зокрема на звільнення очікує голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба, який також написав заяву про відставку. Як повідомляють джерела РБК-Україна, міністр може очолити одне з важливих посольств.
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