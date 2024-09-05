ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому графіки відключень світла залишилися, попри похолодання: пояснення Yasno

Україна, Четвер 05 вересня 2024 19:31
UA EN RU
Чому графіки відключень світла залишилися, попри похолодання: пояснення Yasno Фото: в Україні діють графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Графіки відключення світла в Україні продовжують діяти, незважаючи на похолодання, оскільки енергетики ремонтують пошкоджені об'єкти. Обстріли енергетики продовжуються практично щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

Він звернув увагу, що українці останнім часом часто запитують, чому графіки відключень світла залишаються навіть за умови похолодання.

"Слід почати з того, що енергетика обстрілюється майже щодня. Не лише 26 чи 27 серпня були спроби ворога розбити нашу систему. Зараз по суті відбувається зміна рейок на ходу поїзда", - зазначив Коваленко.

За його словами, за таких умов дуже складно прогнозувати, тому "Укренерго" досить часто коригує свій план і за потреби запроваджує екстрені відключення. Більше того, енергетики можуть самостійно відключати деякі лінії та підстанції.

"Навіщо це? Щоб уберегти систему від надмірних перевантажень. Чи буде так постійно? Ні, це екстрені тимчасові заходи. Завдяки їм дійсно робиться так, щоб годин зі світлом у нас ставало більше", - пояснив Коваленко.

Що передувало

Нагадаємо, в Україні після масованого обстрілу 26 серпня щодня діють графіки відключень світла.

З того часу обмеження електропостачання стали менш жорсткими. Зокрема, сьогодні, 5 вересня, одночасно відключають лише одну чергу.

При цьому Центр протидії дезінформації попередив, що за оптимістичним сценарієм взимку в середньому світла не буде близько 12 години на добу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світла YASNO Відключеня світла Вимкнення світла
NEWS
Від Ради до СІЗО. Хто такий Нестор Шуфрич та за що його судять
Від Ради до СІЗО. Хто такий Нестор Шуфрич та за що його судять
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ