Калмикову призначили міністром у справах ветеранів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram .

Вона навчалася у бізнес-школі MIM-Kyiv, а також завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті в американському місті Буффало.

Наталія Калмикова народилася 4 лютого 1982 року у Вінниці.

Як зазначив Железняк, за призначення Калмикової проголосували 256 парламентарів.

Нагадаємо, цього тижня в Україні звільнили велику кількість міністрів.

За словами президента України Володимира Зеленського, це пояснюється необхідністю посилити деякі напрямки в уряді, оскільки осінь буде дуже важливою.

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