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Рада призначила нового главу Мінстратегпрому: що про нього відомо

Київ, Четвер 05 вересня 2024 16:53
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Рада призначила нового главу Мінстратегпрому: що про нього відомо Фото: Герман Сметанін (ukroboronprom com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Парламент призначив нового міністра з питань стратегічних галузей. Цю посаду отримав колишній голова "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Железняк написав, що за призначення Германа Сметаніна головою Мінстратегпрому проголосували 247 нардепів.

Рада призначила нового главу Мінстратегпрому: що про нього відомоФото: результати голосування у Раді (t.me/yzheleznyak)

Раніше Міністерство з питань стратегічних галузей очолював Олександр Камишін, який перед цим був головою правління "Укрзалізниці".

Верховна Рада звільнила Камишіна 4 вересня. Як повідомлялося, він переходить на роботу в Офіс президента має стати стратегічним радником президента.

Сам Камишін раніше заявляв, що переходить на іншу посаду, пов'язану з обороною.

Хто такий Герман Сметанін

Герман Сметанін народився у 1993 році у Харкові. Він закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Має фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів та менеджера з управління оборонно-промислового корпусу.

Професійна кар'єра Сметаніна почалася у 2014 році. Близько року він працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною "Укроборонпрому".

Сметанін також працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу. У 2020-2021 роках був директором з виробництва держпідприємства "Завод імені В.О. Малишева". До 2023 року працював директором Харківського бронетанкового заводу.

У квітні 2023 року уряд призначив Германа Сметаніна очільником "Заводу імені В.О. Малишева", у наприкінці червня 2023 року керівником "Укроборонпрому".

Зміни в уряді

На початку вересня в уряді сталося декілька важливих замін. З посад звільнили голову Мінстратегпрому, міністра закордонних справ, главу Мін'юсту, главу Міндовкілля, віце-прем'єра з євроінтеграції та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На деякі з цих посад вже призначили нових людей, але деякі міністерства планують об'єднати та реструктуризувати. До прикладу, Ольга Стефанішина стане головою - Мінєвроінтеграції, яке об'єднають з Мін’юстом.

Детальніше про оновлення уряду та чому вирішили залишити прем'єр-міністра - у матеріалі РБК-Україна.

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