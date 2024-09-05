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Стефанішину призначили головою Мін'юсту

Україна, Четвер 05 вересня 2024 15:02
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Стефанішину призначили головою Мін'юсту Фото: міністр юстиції-віцепремʼєр з євроінтеграції Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністром юстиції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

За призначення Стефанішиною проголосували 253 парламентарі.

Стефанішину призначили головою Мін'юсту

t.me/yzheleznyak

Зазначимо, що Стефанішина очолить міністерство після звільнення її попередника Дениса Малюськи. Зауважимо, що ВР звільнила Малюську після п’яти років на посаді.

Що відомо про Стефанішину

Стефанішина народилася 1985 року. У 2008 році закінчила факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, здобула кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови. У 2016 році отримала диплом спеціаліста "Фінанси та кредит" Одеського національного економічного університету.

З березня по грудень 2017 року працювала директоркою Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.

З грудня 2017 року по вересень 2019 року працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

Вже з 4 червня 2020 року Стефанішина була призначена на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Міністерство юстиції України Ольга Стефанішина
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