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Пожар в гостинице Одессы: что произошло

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 11:50
Пожар в гостинице Одессы: что произошло
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе (dsns.gov.ua)

В результате пожара в гостинице Одессы погибли 8 человек

Пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли 8 человек, еще 10 пострадали, подробнее о том, что произошло - в материале РБК-Украина.

Полиция опубликовала видео с места пожара в гостинице Одессы

Зеленский и Гройсман отреагировали на пожар в гостинице в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар в гостинице Одессы. Глава государства отметил, что пожар произошел из-за "преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности".

"Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", - заявил он.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман после пожара в Одессе распорядился провести масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев.

По факту пожара в гостинице Одессы открыто дело

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе открыто дело. На данный момент в ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".

Появилось видео пожара в Одессе

В сети опубликовали видео с места пожара в Одессе, на которых видны масштабы пожара, а также транспортировку потерпевших и погибших к каретам "скорой помощи".

Пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе унес жизни 8 человек

По данным спасателей, информация о пожаре в гостинице "Токио Стар" в Одессе поступила к ним 17 августа в 01:34. По состоянию на 04:23 пожар в гостинице по ул. Водопроводная, 1а был ликвидирован на площади 1000 м кв.

"На пожаре погибли 8 и пострадали 10 человек (из них 7 человек спасены подразделениями ГСЧС)", - сообщили в ГСЧС.

По информации местных СМИ, "Токио Стар" является одной из самых дешевых гостиниц Одессы - цена за проживание стартует от 350 гривен за номер без окон. Гостиница расположена в здании бывшего трамвайного депо. Ее владелец - бизнесмен Вадим Черный.

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