ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе горела гостиница "Токио Стар", есть погибшие

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 06:11
В Одессе горела гостиница "Токио Стар", есть погибшие
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В результате пожара погибли 8 и пострадали 10 человек

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар по ул. Водопроводная,1, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что огонь возник в 01:34 на втором этаже гостиницы на площади 1000 м. кв. На тушение пожара выехали 13 спецмашин и более 60 спасателей. Локализовать огонь удалось в 3:35, а ликвидировать - в 4:32.

"Предварительно погибло 8 человек и пострадало 10 человек...Сегодня, 17 августа, в ГСЧС состоится брифинг руководства Службы о ситуации в одесском отеле. Детали позже", - отметили в пресс-службе.

О причинах возникновения огня и детали относительно личностей погибших пока не сообщается.

В Одессе горела гостиница &quot;Токио Стар&quot;, есть погибшие

Фото: пожар в Одессе (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, в Мариуполе вечером 13 августа в результате пожара пострадали двое детей двух и трех лет. Они были доставлены в детскую городскую больницу.

Фигуранты дела 2 мая смогут выйти под залог  В Одессе полиция проверяет сообщение о массовом минировании
Новости Украины Одессапожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь