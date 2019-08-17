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В Одессе из гостиницы, где произошел пожар, изъяли всю документацию

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 21:05
В Одессе из гостиницы, где произошел пожар, изъяли всю документацию
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" (Думская)

Также был изъят сервер с видеоархивом

Правоохранители изъяли всю документацию и сервер с видеоархивом из гостиницы "Токио Стар" в Одессе, в которой ночью произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех в Facebook.

По его словам, сейчас проводятся следственные действия с владельцем гостиницы.

"Опрашиваются свидетели происшествия, для изучения из офиса отеля изъято всю имеющуюся документацию и сервер с видеоархивом, проводятся следственные действия с владельцем отеля и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию", - сообщил Бех.

В настоящее время продолжаются мероприятия по выяснению причины пожара и установлению личностей погибших.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в одном из отелей Одессы произошел пожар. Возгорание произошло около 01:34 на втором этаже гостиницы "Токио Стар". В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечали, что жертвами пожара стали не менее 8 человек и еще десять пострадали. Позже количество погибших возросло до 9.

Ранее РБК-Украина сообщало, что следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту служебной халатности работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при проверке здания гостиницы "Токио Стар".

Кроме того, в Одесской области 18 августа объявили днем траура по погибшим в результате пожара в отеле "Токио Стар".

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